الملك تشارلز يعتزم إجراء زيارة دولة إلى الولايات المتحدة رغم دعوات لإلغائها على خلفية الحرب في إيران

يواصل الملك تشارلز الثالث، التحضير للقيام بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، رغم دعوات لإلغاء هذه الزيارة الاحتفالية بسبب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة للحكومة البريطانية لعدم دعمها الحرب في إيران.

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الثلاثاء، أن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيتوجهان إلى الولايات المتحدة أواخر أبريل للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال أمريكا.

وحدد ترامب، مواعيد الزيارة في الفترة من 27 إلى 30 أبريل.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال: "أتطلع لقضاء بعض الوقت مع الملك، الذي أكن له احتراما كبيرا.. وستكون زيارة رائعة."

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة الدولة التي قام بها ترامب للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، والتي كانت مناسبة احتفالية بديعة، وأُعتبرت جزءا من جهود بريطانيا لتعزيز ما يُعرف بالعلاقة الخاصة بين البلدين، في وقت كانت سياسات "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس ترامب تهدد النظام العالمي القائم.

لكن ذلك لم يمنع ترامب من توبيخ المملكة المتحدة بسبب رفضها السماح للطائرات الأمريكية باستخدام القواعد البريطانية في العمليات الهجومية ضد إيران.

ودفع ذلك بعض أعضاء البرلمان البريطاني لمطالبة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإلغاء زيارة الدولة، لإظهار استنكار بريطانيا وتجنب أي إحراج للملك خلال فترة يسودهاالتوتر بين البلدين.

