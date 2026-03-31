شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على كل من بريطانيا وفرنسا على خلفية موقفهما من الحرب على إيران.

كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، منشورًا قدم فيه عدة مقترحات للدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب الوضع في مضيق هرمز.

وقال ترامب، خلال منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لكل الدول التي لا يمكنها الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل المملكة المتحدة – التي رفضت الانخراط في قطع رأس إيران – أقدم إليكم عدد من المقترحات، الأول، اشتروا من الولايات المتحدة، فلدينا الكثير. والثاني، استجمعوا الشجاعة المتأخرة، واذهبوا إلى المضيق، وسيطروا عليه".

وأضاف ترامب، خلال المنشور: "سيتعين عليكم تعلم كيفية القتال من أجل أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تمامًا كما لم تكونوا إلى جانبنا."

وتابع: "لقد دُمرت إيران، بشكل أساسي. انتهى الجزء الأصعب. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم".

وفي منشور أخر ، قال ترامب: "لم تسمح فرنسا للطائرات المتجهة إلى إسرائيل، والمحملة بالإمدادات العسكرية، بالتحليق فوق أراضيها".

وأضاف: "لقد كانت فرنسا غير متعاونة على الإطلاق فيما يتعلق بـ(جزار إيران)، الذي تم القضاء عليه بنجاح!، ولن تنسى الولايات المتحدة ذلك أبدا!".