ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 4 دولارات للجالون في المتوسط لأول مرة منذ 2022، مع ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ووفقا لنادي السيارات الأمريكي "أيه.أيه.أيه" بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.02 دولارا للجالون بزيادة أكثر من دولار كامل عن مستواه قبل بدء الحرب في 28 فبراير الماضي ليسجل أكبر زيادة هسرة منذ بدأ نادي السيارات تسجيل الأسعار.

كما كانت أخر مرة تصل فيها أسعار البنزين إلى هذا المستوى عندما بدأت روسيا غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

يذكر أن متوسط السعر الوطني للبنزين، يعني أن السائقين في بعض الولايات الأمريكية يدفعون أكثر من 4 دولارات للجالون حاليا. وتتفاوت أسعار البنزين بين الولايات الأمريكية، وفقا لمدى القرب من مصافي التكرير والضرائب التي يتم فرضها على البنزين في الولايات.

ومنذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما ضد إيران في الشهر الماضي، ارتفعت أسعار النفط وتذبذبت بشدة بسبب اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز على الخليج العربي والذي يمر منه حوالي خمس الإمدادات العالمية.

وارتفع متوسط سعر خامي برنت القياسي للنفط العالمي وغرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 100 دولارا للبرميل، مقابل حوالي 70 دولارا للبرميل قبل الحرب.

وارتفعت أسعار الوقود في أغلب دول العالم حيث بلغ سعره في باريس على سبيل المثال 2.34 يورو للتر (2.68 دولارا) وهو ما يعادل 10.27 دولارا للجالون.