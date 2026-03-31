أوكرانيا تعلن إسقاط 267 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 267 من أصل 289 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 289 طائرة مسيرة، من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وذكر البيان أنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 267 طائرة مسيرة من طرز مختلفة.

كان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، إلى نحو مليون و297 ألفا و670 فردا، من بينهم 970 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11826 دبابات، و24324 مركبة قتالية مدرعة، و39110 نظام مدفعية، و1709 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1338 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و208827 طائرة مسيرة، و4491 صواريخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و86359 من المركبات وخزانات الوقود، و4105 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.