تراجعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا إلى 155ر12 تريليون ين (17ر76 مليار دولار) وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كان المحللون يتوقعون زيادة قيمة المبيعات بنسبة 9ر0% بعد زيادتها بنسبة 8ر1% خلال يناير.

وعلى أساس سنوي تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 2% خلال فبراير الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3% خلال الشهر السابق.

وزادت قيمة المبيعات التجارية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا وتراجعت بنسبة 1% سنويا إلى 308ر50 تريليون ين، في حين زادت مبيعات الجملة بنسبة 3ر1% شهريا وتراجعت بنسبة 2ر1% سنويا إلى 152ر38 تريليون ين.

وتراجعت مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2% شهريا وزادت بنسبة 3% سنويا.