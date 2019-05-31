البدري: رغبة الزمالك بالتعاقد معي «شرف كبير»

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أكد حسام البدري، رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز، أن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرًا.

وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد :"الزمالك نادي كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق".

وأكمل :"شرف كبير لأي مدرب أن يُعرض عليه تدريب الزمالك".

وفي سياق آخر، أوضح البدري أن فريق بيراميدز كان إضافة للدوري المصري وتجربة ناجحة بكل المقاييس".

وتابع :"حققنا أهدافا كثيرة بجانب مشاركتنا في أفريقيا بالموسم المقبل، وجميعها نتيجة منظومة عملها واضح وملموس".

وأوضح :"أشكر كل المسئولين في بيراميدز، نتطلع لمواسم مقبلة في الدوري الممتاز نكون بها بشكل أفضل".