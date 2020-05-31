الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير نادي الأسير و3 فلسطينيين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، و3 فلسطينيين آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت قوس، وأحد نشطاء حركة "فتح"، في اعقاب اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف أيهود غليك، لباحات المسجد الأقصى، إلى جانب عشرات المتطرفين في مجموعات متلاحقة انطلاقا من باب المغاربة، بعد ساعات من فتح الأوقاف الإسلامية لأبواب المسجد للصلاة بعد اغلاق لمدة 70 يوما، بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد أن داهمت منزله في حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس، وآخر يعمل حارسا في الأقصى.