متحدث الحكومة: تكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة ضرب من الجنون

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى صورًا لفواتير تكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة، معقبًا: «هذه الأسعار ضرب من الجنون»، بحسب تعبيره.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن أسعار المستشفيات الخاصة مبالغ فيها بشدة، لذا كلف «مدبولي» الوزراء المعنيين بوضع سقف لتكاليف المستشفيات الخاصة الراغبة في تقديم خدمات علاج «كوفيد- 19».

وتابع: «سيكون هناك لجنة لتقييم الأسعار تضع سقف محدد لتكلفة علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة بما لا يضر هذه المستشفيات»، ذاكرًا أن الحد الأقصى لهذه الأسعار لم يحدد بعد، لكن سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن المريض بكورونا الذي يرغب في تلقي الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الخاصة، سيكون على دراية بأسعار وتكاليف الخدمات التي سيتلقاها داخل هذه المستشفيات قبل الذهاب إليها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع سقف محدد لتكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، للمجموعة الطبية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل والتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.