قالت المخرجة كاملة أبوذكري، إن مسلسل بـ«100 وش» رغم نجاحه الكبير كعمل كوميدي لم يكن يثير ضحكها خلال التصوير ما أقلقها من نجاح المسلسل، مؤكدة أن إخراج مسلسل ذو طابع كوميدي تحدي كبير بالنسبة لها.

أضافت «أبوذكري»، في مداخلة عبر برنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»، مساء الأحد: «بقالي فترة زهقت من تصنيفي في نوع معين، حاسه إني حابه أغير جلدي، ولما كلموني في إن في مسلسل بطولة آسر ياسين ونيلي وكوميدي مع منتج بحبه جدا واتنين نجوم بحبهم جدا وكتاب كويسين جدا، لقيتها فرصة كويسة جدا عشان أغير».

وأشارت إلى حرصها خلال التصوير على أداء فريق العمل بالكامل بشكل متناغم مع روح الكوميديا المطلوبة من المسلسل.

«بـ100 وش» مسلسل عرض خلال شهر رمضان المبارك، من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم ودنيا ماهر محمد عبدالعظيم وسلوى محمد علي وحنان يوسف وعلا رشدي وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبوذكري.