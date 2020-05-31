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خلال مؤتمر صحفي اليوم بوزارة الإعلام، أعلنت وزيرة الصحة د.هالة زايد ترتيب المحافظات من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بكل منها حتى الآن.

وتبين من الترتيب تسجيل 49% من الإصابات (النصف تقريبا) في القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

وجاءت المحافظات الست الأولى على النحو التالي:

1- القاهرة 7111

2- الجيزة 2629

3- القليوبية 1787

4- المنوفية 1533

5- الفيوم 1277

6- الإسكندرية 1078

المحافظات الأقل من 1000:

البحيرة / الغربية / الشرقية / بني سويف / أسوان

المحافظات الأقل من 500:

قنا / الأقصر / الدقهلية / أسيوط / المنيا / كفر الشيخ

بورسعيد / سوهاج / دمياط / البحر الأحمر / السويس

المحافظات الأقل من 100:

الإسماعيلية / الوادي الجديد / جنوب سيناء / مطروح / شمال سيناء