خلال مؤتمر صحفي اليوم بوزارة الإعلام، أعلنت وزيرة الصحة د.هالة زايد ترتيب المحافظات من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بكل منها حتى الآن.
وتبين من الترتيب تسجيل 49% من الإصابات (النصف تقريبا) في القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).
وجاءت المحافظات الست الأولى على النحو التالي:
1- القاهرة 7111
2- الجيزة 2629
3- القليوبية 1787
4- المنوفية 1533
5- الفيوم 1277
6- الإسكندرية 1078
المحافظات الأقل من 1000:
البحيرة / الغربية / الشرقية / بني سويف / أسوان
المحافظات الأقل من 500:
قنا / الأقصر / الدقهلية / أسيوط / المنيا / كفر الشيخ
بورسعيد / سوهاج / دمياط / البحر الأحمر / السويس
المحافظات الأقل من 100:
الإسماعيلية / الوادي الجديد / جنوب سيناء / مطروح / شمال سيناء