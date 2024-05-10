جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل في محكمة العدل الدولية بالانسحاب من رفح

تقدمت جنوب أفريقيا اليوم الجمعة بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في ضوء الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

ودعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إقناع إسرائيل باتخاذ المزيد من الخطوات لمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين، ومن بينها مطالبة إسرائيل بالانسحاب من رفح على الفور.

وقالت المحكمة الأممية إن جنوب أفريقيا قالت في التماسها اليوم الجمعة، إن الإجراءات السابقة "عاجزة عن معالجة الظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي يستند إليها طلب [جنوب إفريقيا]".

وأضافت جنوب أفريقيا ، إن تصعيد الوضع يخلق "حقائق جديدة مما تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة".

وبحسب جنوب أفريقيا ، فإنه يشكل "خطرا شديدا" على تسليم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في قطاع غزة، وكذلك على بقاء نظام الرعاية الصحية الفلسطيني.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في نهاية عام 2023 بسبب ما تردد عن قيامها خلال الحرب التي تشنها في غزة، بإنتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية وهي معاهدة دولية تجرم الإبادة الجماعية وتلزم الدول الأعضاء بفرض حظرها.