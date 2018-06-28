بكري: الاستقبال الأسطوري للوزير عباس كامل في غزة عكس ثقل الدور المصري

قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الترحيب والاستقبال الأسطوري للوزير عباس كامل في غزة يعكس أهمية وثقل الدور المصري.



وأكد خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن "صوت مصر يلقي صدي لدي الجميع ، مصر ليست وسيطا ، مصر شريكة في الحل وصناعة القرار بثوابتها ومواقفها المبدئية، الإدارة الأمريكية تدرك دور ومصر وأهميته ، ويجب أن تحترم ثوابت هذا الدور".

وبتوجيهات من الرئيس السيسي، التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل و إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، وعدد من نخب وقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة.

وأطلع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل قادة القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الجهود المبذولة من القيادة المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة اعمار المناطق المتضررة في القطاع، وبحث ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية.

ونقل الوزير عباس كامل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن زيارته تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية للبناء على وقف إطلاق النار وبحث ملف إعادة الإعمار في غزة.

فيما أكدت قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية احترامها لدور مصر التاريخى والريادى الداعم لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، موجهين الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهد المبذولة لدعم حقوق الفلسطينيين.