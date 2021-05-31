 مسلحون يختطفون حوالي 200 طفل من مدرسة في نيجيريا - بوابة الشروق
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مسلحون يختطفون حوالي 200 طفل من مدرسة في نيجيريا

د ب أ
نشر في: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 مايو 2021 - 5:14 ص

 قالت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد إن مسلحين اختطفوا عشرات الأطفال من مدرسة في شمال البلاد.

وثمة مخاوف من أن عدد المخطوفين يصل إلى 200 طفل.

وهاجم مسلحون مدرسة ساليهو تانكو الإسلامية في بلدة تيجينا، بولاية النيجر شمالي نيجيريا.

وبحسب متحدث شرطي، انتشرت عناصر الشرطة في المنطقة للبحث عن المخطوفين وانقاذهم.

وقالت الشرطة في بيان إن "قطاع طرق مسلحين فوق دراجات نارية اقتحموا بلدة تيجينا... وفتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي، واختطفوا عددا لم يتم التأكد منه بعد من الأطفال".

وأشارت وسائل إعلام نيجيرية أن المسلحين اختطفوا ما يصل إلى 200 طفل.

واختطف مسلحون 27 طالبا، وقتلوا أحدهم، في عملية بنفس المنطقة شباط/فبراير.

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