موسكو تدرس إمكانية الرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية دون الإضرار بالشركات الروسية

أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، أن بلاده تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة؛ ردا على الخطوات العقابية المتخذة بحقها، لافتا إلى ضرورة عدم الإضرار بالشركات الروسية عند اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال بيريشيفسكي، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين؛ تعليقا على إمكانية اتخاذ موسكو إجراءات ضد واشنطن: "بطبيعة الحال، نحن نستكشف باستمرار إمكانية اتخاذ إجراءات للرد".

وأضاف أن "الخطوات الدبلوماسية، التي تم تنفيذها معروفة جيدا للجميع، والأمر المهم بالنسبة لنا عند اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد واشنطن هو عدم إلحاق الضرر بمنتجينا وعدم الإضرار بشركاتنا".

يُذكر أن العلاقات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي من جانب، وروسيا من جانب آخر، شابها التوتر خلال الفترة الماضية بسبب ملفات كثيرة، من بينها سوريا وأوكرانيا واتهامات تجسس وتدخل في الانتخابات الأميركية وغيرها.