مباحثات سعودية سويدية بشأن الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في اليمن

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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيرته السويدية آن ليندي التي تزور المملكة حاليا "الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في اليمن".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء "بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

كما استعرض الوزيران "الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في اليمن وفقاً للقرارات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها".

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران.