مدرب الزمالك يتهم سوء الحظ بالتسبب في التعادل أمام الجونة

أكد أسامة نبيه المدرب للزمالك أن الفريق لم يحالفه التوفيق في مباراة الجونة التي أجريت مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ووجه نبيه الشكر للاعبي الفريق على الأداء في الفترة الماضية، خاصة أن الزمالك خاض مباريات عديدة تحت ضغط، موضحا أن هناك سوء توفيق واجه اللاعبين في مباراة اليوم أمام الجونة، مما تسبب في خسارة الزمالك لنقطتين.

وأوضح مدرب الزمالك أن الفريق يعاني من غيابات عديدة في الفترة الحالية سواء للإيقاف أو الإصابات، ولكن المجموعة الموجودة حاليا بالفريق على نفس المستوى، موجها الشكر لجميع لاعبي الزمالك على الأداء في الفترة الماضية.

وتابع نبيه بأن هناك فترة جيدة أمام الجهاز الفني بعد تأجيل لقاء مصر المقاصة في الكأس سيستطيع الجهاز تجهيز اللاعبين بصورة أفضل واستعادة المصابين، خاصة أن موعد نهاية الدوري ليس معلوما للجميع، وقد لا تكون هناك فترات راحة بين الموسمين بسبب تلاحم المواسم.

وأوضح أسامة نبيه في تصريحاته أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، لكن لاعبي الفريق على قدر المسئولية.. مشددا على أن الزمالك يسعى لتحقيق بطولات، والفريق يؤدي بصورة جيدة.