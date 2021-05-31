اللجنة العلمية لكورونا: الاستخدام الخاطئ لأدوية كورونا يؤدي للإصابة بالفطر الأسود

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، إن أدوية علاج فيروس كورونا المستجد لا تؤدي إلى الإصابة بالفطر الأسود، ولكن الاستخدام الخاطئ لها يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، محذرا من الإفراط في استخدام الأدوية، أو استخدامها بغير المقدار المحدد لها.

جاء ذلك فعاليات انعقاد الوبينار لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد وبروتوكولات العلاج المحدثة و توضيح معلومات هامة عن الفطر الأسود.

وأضاف حسني أن مرض الفطر الأسود يصيب بعض مرضى كورونا وخاصة الحالات الشديدة منها، ولكنه في الأساس ليس مرتبطا بكورونا، حيث أن فيروس كورونا تم اكتشافه أواخر 2019، بينما الفطر الأسود موجود من زمن.