أبو الغيط يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس البرلمان العربي

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين بمقر الجامعة، رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وأشاد «أبو الغيط»، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في أمن واستقرار المنطقة ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل والتعاون العربي في مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته على محورية الدبلوماسية البحرينية التي اتسمت على مدار عقود بالاعتدال والتوازن ودورها الريادي في ترسيخ العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والدول الأخرى، وإبراز النهضة التي تحققت في العهد الزاهر بقيادة الملك.

كما أشاد أبو الغيط، بالدور الكبير لملك البحرين وقيادته الحكيمة في دعم وحماية وصيانة الأمن القومي العربي، من خلال سياسة المملكة الخارجية والتي تتسم بالتوازن والحكمة والتي رسّخت مكانتها وعزَّزت حضورها الفاعل في محيطها العربي الإقليمي والدولي، معرباً عن اعتزازه وتقديره بالمواقف المشرفة للمملكة في الدفاع عن الأمة العربية.

وثمن في الوقت ذاته ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في كافة الميادين في ظل قيادة ملك البحرين والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار بما يعود على الشعب البحريني بفضل المشروع الإصلاحي.

كما تم خلال اللقاء بحث مجمل القضايا على الساحة العربية والإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصاً مستجدات القضية الفلسطينية التي شهدت حراكاً عربيا غير مسبوق مؤخراً.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود العربية في التوصل لتهدئة وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وأيضاً الجهود المصرية الكبيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي عكست وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن التحركات الأخيرة لدعم الأشقاء في فلسطين ووقف نزيف الدم.

كما تم خلال اللقاء التباحث في التنسيق بين المؤسسات العربية وبعضها، وأيضا المؤسسات الدولية من أجل خدمة قضايا المنطقة.