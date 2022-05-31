برلماني روسي يقترح خطف وزير دفاع من الناتو

اقترح عضو كبير في البرلمان الروسي خطف وزير دفاع بإحدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا ونقله إلى موسكو لاستجوابه بخصوص "الأوامر" التي أعطاها الغرب لكييف.



وقال أوليج موروزوف، الذي انتخب في البرلمان الروسي لأول مرة في 1993 والعضو في حزب روسيا الموحدة، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً لروسيا وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف في برنامج (60 دقيقة) على قناة روسيا 1 الحكومية في وقت متأخر أمس الإثنين "كما تعلمون مخطط خيالي أفكر فيه... في المستقبل القريب في مرحلة ما سيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف شمال الأطلسي بالقطار إلى كييف للحديث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".



وتابع "لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو".



وسألته مقدمة البرنامج أولجا سكابييفا، وهي واحدة من الصحفيين الموالين للكرملين في التلفزيون، "هل تعني أن نخطفهم؟".



ورد عليها "نعم. وعندها سنعرف من أعطى أي أمر لمن، من المسؤول عن ماذا تحديداً".



وزار عدد من السياسيين الغربيين كييف لإبداء الدعم لأوكرانيا ومنهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي زار أوكرانيا في أبريل الماضي مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.