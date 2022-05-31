التجارة الأمريكية: مؤتمر «مصر تستطيع» فرصة للتواصل بين العلماء المصريين بالخارج

قال الدكتور علاء علواني، مستشار بوزارة التجارة الأمريكية وخبير الصناعة الدولي، إن فكرة مؤتمر «مصر تستطيع.. بالصناعة» ممتازة، فهي فرصة لتجمع العلماء المصريين في الخارج والتعرف على بعضهم البعض، ما يمنح فرصة أكبر للتواصل.



وأضاف، في تصريحات خاصة لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيشارك غدًا في جلسة بعنوان «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة»، ومن المقرر أن يتحدث فيها عن خطوات محددة يمكن تطبيقها في مصر على المدى القصير والمتوسط بطريقة مناسبة.



وتابع: «أحد ميزات التواجد في مؤتمر مصر تستطيع أننا ملمون بما يحدث في الخارج لكننا متحيزون لمصر، لذا فمن المقرر أن أقدم غدا المقترحات التي يمكن تطبيقها المباشر على المدى المتوسط في مصر».



ولفت إلى أن مصر في حاجة إلى مراكز الإبداع التي تهدف إلى تطبيق تكنولوجيا جديدة في الشركات، من خلال شراكات بين القطاع العام والخاص والأكاديمي، مضيفًا أن جذب الشركات الأجنبية لا يكفي لتطوير التجارة والصناعة.



وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع.. بالصناعة» في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.