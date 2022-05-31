محافظ الغربية: تعاون مستمر مع جامعة طنطا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة تعمل جنبا إلى جنب مع الجامعة في العديد من المجالات ووجود تعاون مستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة في الاستشارات الهندسية والبيئة إلى جانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تقدم الجامعة التعاون المستمر في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية لأهالي قرى مركز زفتي.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع مجلس جامعة طنطا الدوري برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، ونواب الجامعة، وعمداء الكليات.

وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل لبروتوكول التعاون المشترك والمقترح تنفيذه بين الجامعة والمحافظة مع دخول 4 مراكز جديدة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي (المحلة الكبرى، وكفر الزيات، وقطور، وبسيون) في مجالات التنمية البشرية والتدريب والتمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للشباب وتكثيف القوافل في المراكز الجديدة.

واستعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، حيث حققت المحافظة أعلى نسب تنفيذ مستهدفة، كما استعرض أيضاً الطرق المحورية الجديدة المقرر إقامتها في بعض المراكز والمدن.