عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب في حالة تحلل تام، ملقاة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة لشاب في تحلل تام، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الشاب، وكشف ملابسات الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.