فيلم الذهاب إلى الكلاب يفتتح أسبوع أفلام جوته الأحد المقبل

مشاركة 8 أفلام عربية بينها "كباتن الزعتري" و"من وإلى مير".. والبرنامج الألماني يضم 11 فيلما

أعلن معهد جوته عن عودة أسبوع الأفلام، في الفترة من 5 إلى 13 يونيو الجاري، في القاهرة والإسكندرية، ويتضمن البرنامج إنتاجات ألمانية تتنوع بين المستقل والتجاري وبين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير، كما يشمل الأسبوع تسليطًا للضوء على مخرجين مصريين وعرب شاركت أفلامهم في مهرجانات عالمية ومحلية خلال العام الماضي، على أن تتبع عروض الأفلام جلسات حوار مع مخرجيها.

يشارك في برنامج الأفلام الألمانية، ١١ فيلمًا، ٥ منها من إخراج صانعات أفلام، شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت على اهتمام جماهيري ونقدي واسع، ومن بينها الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين ٢٠٢١ "السيد باخمان وصفه" لماريا سبيث، وفيلم "الطيار المساعد" للمخرجة الألمانية جزائرية الأصل آن زهرة بيراشد التي ستتواجد في عروض أفلامها في القاهرة والإسكندرية للمناقشة الحية مع الجمهور، إضافة إلى فيلمي "لا" لديتريش بروجمان و"الأمير" لليزا بيرفيرت اللذين شاركا في المسابقة الرسمية لمهرجان كارلوفي فاري، وأخيرًا فيلم الافتتاح "فابيان: الذهاب إلى الكلاب" لدومينيك جراف الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين وفاز بجائزتي أفضل مونتاج وتصوير في جوائز الفيلم الألماني.

على مستوى الأفلام العربية، يضم البرنامج ٨ أفلامً لـ ٦ مخرجين، شاركت في أكبر المحافل السينمائية العالمية. تشمل تلك المجموعة فيلمين وثائقيين هما "كباتن الزعتري" لعلي العربي، الذي عٌرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان صندانس، و"من وإلى مير" لماجي مرجان الذي فاز بجائزة أفضل فيلم مصري في مهرجان أسوان السينمائي، إضافة إلى ذلك، هناك ٣ أفلام عربية متميزة هم "علي صوتك" لنبيل عيوش الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، و"دفاتر مايا" لجوانا حاجي توما وخليل جريج، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين وفاز بجائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم في مهرجان القاهرة، و"كوستا برافا" لمنيه عقل، الذي شارك في مهرجان فينيسيا السينمائي وفاز بجائزتي الفيبريسي (اتحاد النقاد الدولي) ونجمة الجونة الخضراء في مهرجان الجونة السينمائي، وأخيرًا، يضم البرنامج ثلاثة أفلام قصيرة لمراد مصطفى وهي؛ "حنة ورد" و"ما لا نعرفه عن مريم" و"خديجة" والتي شاركت جميعها في مهرجان كليرمون فيران، واحد من أعرق وأهم مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم.

ومن المقرر أن تعرض الأفلام بمقرات معهد جوته بالقاهرة بالدقي وشارع البستان بوسط البلد، وفي الإسكندرية بمقر معهد جوته الإسكندرية ومدرسة الجيزويت، وسيكون حضور الأفلام والندوات مجاني ومتاح للجمهور بدون حجز مسبق، مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.