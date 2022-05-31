اتحاد الغرف التجارية يدرس زيادة الصادرات إلى بولندا بعد تراجع وارداتها من روسيا وأكرانيا

60% ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا خلال عام 2021



أوضح المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة البينية المصرية - البولندية قد حققت حوالي 60% ارتفاعا خلال العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2020، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات التجارية خاصة مع وجود ميزة تفضيلية للمنتجات المصرية في العديد من السلع التي تراجعت صادراتها من أسواق روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق البولندية وعلى رأسها منتجات البلاستيك والألومنيوم والأسمدة والمنتجات الزراعية والأثاث ومنتجات الأخشاب والسيراميك والمعدات الطبية.



وذكر العربي، أن الاتحاد سيبدأ في مخاطبة الشُعّب النوعية العامة الخاصة بتلك القطاعات للبدء في لقاءات عمل مباشرة مع الجانب البولندي من خلال كل الكيانات التجارية المشتركة لتنمية الصادرات المصرية، دعم المبادرات الحكومية بمضاعفة الصادرات للأسواق العالمية.



وتلقى العربي، تقرير لجنة الأبحاث والمستشارين حول العلاقات التجارية المصرية البولندية وفرص زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وفرص المنتجات المصرية في الأسواق البولندية عقب التراجع المتوقع لواردات بولندا من أسواق روسيا وأوكرانيا، والذي كان العربي قد أصدر تكليفات بإعداده على هامش أعمال منتدى الأعمال المشترك لتوفير المعلومات الدقيقة للمجتمع التجاري بالبلدين لطرح كافة الفرص الواقعية لزيادة التبادل التجاري المباشر.



وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى بولندا، في:



- بلغت صادرات المنتجات البلاستيكية 67.36 مليون دولار عام 2021 مقابل 34.15 مليون دولار عام 2020.

- بلغت قيمة صادرات الفاكهة الصالحة للأكل 40.76 مليون دولار عام 2021 مقابل 25.29 مليون دولار عام 2020.

- بلغت صادرات منتجات الألمنيوم 25.65 مليون دولار عام 2021 مقابل 13.58 مليون دولار عام 2020.

- بلغت قيمة صادرات المنسوجات 38.6 مليون دولار عام 2021 مقابل 37.2 مليون دولار عام 2020.

- بلغت صادرات المنتجات الزجاجية 14.54 مليون دولار مقابل 10.73 مليون دولار عام 2020.



وعن أهم الصادرات من بولندا إلى مصر، فهي:



- بلغت واردات الفاكهة 80.21 مليون دولار عام 2021 مقابل 40.72 مليون دولار عام 2020.

- بلغت واردات الآلات 59.56 مليون دولار عام 2021 مقابل 47.97 مليون دولار عام 2020.

- بلغت واردات الآلات الكهربائية 35.65 مليون دولار عام 2021 مقابل 26.96 مليون دولار عام 2020.

- بلغت واردات السكر 20.85 مليون دولار عام 2021 مقابل 11.57 مليون دولار عام 2020.

- بلغت واردات السيارات 18.1 مليون دولار عام 2021 مقابل 72.09 مليون دولار عام 2020.