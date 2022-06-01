وزير قطاع الأعمال: نموذج التوك توك الكهربائي لم يحصل على الموافقة النهائية

- نتواصل مع أكثر من مصنع لإنتاج أحدث الموديلات لبديل التوكتوك



قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مؤتمر «مصر تستطيع.. بالصناعة» حدث سنوي يعقب عدة مؤتمرات بالفيديو كونفرانس، مؤكدًا أن التواصل شيء مهم للغاية في عملية التقدم.



وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من التواصل مع الخبرات المصرية بالخارج للاطمئنان على أن ما يجري هو الأفضل أو حتى تحسين ما يتم بالفعل، منوهًا بأنه سيعقد اجتماعات مع بعض هؤلاء الخبراء خلال اليومين للمقبلين، لتحويل الملاحظات إلى واقع فعلي واتفاقات.



ولفت إلى أنه تم الحديث اليوم عن صناعة المركبات والثورة الصناعية في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى طرح مركبات بديلة لـ«التوك توك».



وقال إنه تم عرض «توك توك» كهربائي حديث لمعالجة المشكلات الموجودة في مثيله التقليدي، على اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء بقيادة وزيرة التجارة والصناعة.



وأوضح أنه لم يتم الموافقة النهائية على هذا الأمر، لكن وزيرة التجارة والصناعة أوصت باستخدام مركبات كهربائية ثلاثية أو رباعية العجلات كبديل لـ«التوك توك»، أخذا في الاعتبار قدرتها على المناورة في المناطق الضيقة.



وتابع: «نتواصل مع أكثر من مصنع لإنتاج أحدث الموديلات التي تمكننا من تحقيق أهدافنا، بموافقة جهات عديدة ضمنها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والكهرباء، إذا اتفقنا مع من نتواصل معهم من الشركات في هذا الشأن سيكون توطين رائع في صناعة البطارية الكهربائية».



وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع.. بالصناعة» في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.