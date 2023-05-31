باير ليفركوزن يؤكد استمرار مدربه تشابي

استبعد فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني، رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو ولاعب الوسط فلوريان فيرتز هذا الصيف.

."وقال كارو لصحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" مساء الثلاثاء: "تشابي ألونسو سيستمر، هو جيد بالنسبة لنا ونحن كذلك بالنسبة له

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 في أول مهمة له في تدريب نادي ينافس بدوري الأضواء، وبعقد يمتد حتى 2024، وبعد أداء رائع مع الفريق وقيادته للتأهل إلى المربع الذهبي للدوري الأوروبي، حظى المدرب الإسباني باهتمام عدة أندية.

وأشار كارو إلى أن فيرتز، المرتبط بعقد حتى 2027، سيبقى مع الفريق.

وأكد كارو "من خلالنا بإمكانه أن يطور نفسه، بإمكانه ارتكاب أخطاء قد تكون لها عواقب في مكان أخر، لديه إمكانيات رائعة، ولكن من أجل تطوره الشخصي فمن الجيد أن يبقى هنا

". ورغم إنهاء ليفركوزن موسم البوندسليجا في المركز السادس، أكد كارو أن طموح فريقه يتمثل في التواجد ضمن المربع الذهبي إلى جانب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج.