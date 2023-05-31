موسكو وكييف تواجهان هجمات بطائرات مسيرة

استهدفت الضربات الجوية الروسية كييف لليلة الثالثة على التوالي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، فيما قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين إن العاصمة الروسية تعرضت لهجوم بعدة طائرات مسيرة.

وبحسب الإدارة العسكرية الأوكرانية دمر الدفاع الجوي ما يربو على 20 طائرة مسيرة كييف.

وقال فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، "في حي هولوسيفسكي، سقطت شظايا مما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني، وقام عمال الإنقاذ بإجلاء 20 شخصا من المبنى، ولقي شخص واحد حتفه، كما تم نقل امرأة مسنة إلى المستشفى. "

وسقطت شظايا أخرى في مناطق مختلفة لتدمر سيارات وأشياء أخرى.

وتعقب الهجمات الأخيرة أعنف قصف بالطائرات المسيرة من جانب الكرملين منذ شهور خلال مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت شبكة "ار تي" الروسية عن سوبيانين القول إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، وأكد أن شخصين فقط طلبا المساعدة الطبية، ولم تكن هناك حاجة إلى تلقى العلاج في المستشفى.

وقد أصدر سوبيانين أوامره بإجلاء السكان من المجمعين السكنيين اللذين تم استهدافهما.

وقال حاكم منطقة موسكو اندري فوروبيوف عبر تطبيق تيلجرام إن الدفاعات الجوية أسقطت "عدة طائرات درون" أثناء تحليقها نحو المدينة.

وتحدث شويجو عن "هجوم إرهابي" على أهداف مدنية. وفي الوقت نفسه، وصف هجمات المسيرات الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى بأنها كانت ناجحة تماما.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام ثماني طائرات مسيرة وتم تدميرها جميعا. وأضافت أن ثلاثة منها انحرفت عن مسارها الأصلي وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية الخمسة المتبقية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله " من الواضح تماما أن هذه ردود من نظام كييف على ضرباتنا المؤثرة نوعا ما ضد أحد مراكز اتخاذ القرار".