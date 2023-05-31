ميدفيديف: المسئولون البريطانيون يمثلون أهدافا عسكرية مشروعة

حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، من أن المسئولين البريطانيين يمثلون أهدافا عسكرية مشروعة؛ بسبب دعم بريطانيا لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، أن ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

قال إن دعم بريطانيا لكييف يرتقى لكونه حربا غير معلنة ضد روسيا.

وتأتي تصريحات ميدفيديف بعدما، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، إن أوكرانيا لديها الحق في عرض قواتها خارج حدودها لتصل إلى روسيا لمواجهة غزو الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وقال ميدفيديف، ردا على وزارة الخارجية البريطانية: "المسئولون الحمقى في بريطانيا، عدوتنا اللدودة، يجب أن يتذكروا أنه ضمن إطار القانون الدولي المقبول عالميا الذي ينظم الحرب الحديثة، ويشمل ذلك معاهدات لاهاي وجنيف، بالإضافة إلى بروتوكولاتهم الإضافية، فإنه يمكن تصنيف دولتهم على أنها تخوض حربا".

وأضاف: "اليوم، المملكة المتحدة التي تعد حليفا لأوكرانيا، وتقدم لها المساعدات العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، تقود حربا غير معلنة ضد روسيا".

وأوضح: "هذه هي المسألة، أي من مسئولي بريطانيا العاميين سواء كان عسكريا أو مدنيا، الذين يقومون بتسهيل الحرب يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا".