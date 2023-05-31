 الاستخبارات الكورية الجنوبية: الزعيم الكوري الشمالي ربما يعاني من الأرق - بوابة الشروق
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الاستخبارات الكورية الجنوبية: الزعيم الكوري الشمالي ربما يعاني من الأرق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 3:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 3:59 م

قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ربما يعاني من اضطراب في النوم، حيث أوضحت أنها تراقبه لاحتمالية تزايد  سوء اعتماده على الكحول والنيكوتين.


وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وكالة الاستخبارات الوطنية قالت للنواب اليوم الأربعاء، إن السلطات الكورية الشمالية تجمع بقوة معلومات طبية من الخارج من أجل مسؤوليين بارزين يعانون من الأرق.

وقال يوو سانج بوم النائب عن حزب سلطة الشعب الحاكم، والسكرتير التنفيذي للجنة الاستخبارات البرلمانية، إن كوريا الشمالية استوردت مؤخرا كمية كبيرة من السجائر الأجنبية من أنواع تشمل مارلبورو ودونهيل، ووجبات خفيفة يتم تقديمها عادة مع المشروبات الكحولية.


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