رياض المالكي: مصر قدمت تضحيات كثيرة من أجل الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «مصر الشقيقة الكبرى التي قدمت التضحيات الكثيرة من أجل الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله»، لافتًا إلى «استمرارها في تقديم الغالي والنفيس من أجل تحقيق الأمر».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر تقدم كل المساعدات بأشكالها المختلفة، موضحًا أنها تقدم المساعدات السياسية من خلال المواقف السياسية والمبادرات، والدعوة إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى التحرك على مستويات مختلفة ضمن مجموعة ميونيخ، ووجودها في مجلس الأمن وهيئات أخرى.

وأشاد بالمساعدات التي تقدمها مصر لقطاع غزة، وكل الدعم الذي تقدمه إلى الشعب الفلسطيني بأشكاله المختلفة، مضيفًا: «ندرك ذلك من خلال فتح حدودها للشعب الفلسطيني؛ للاستفادة مما تقدمه مصر من مساعدة في المجال الطبي والإنساني، والتحرك والانتقال من مصر إلى العالم عبر معبر رفح لسكان قطاع غزة».

وأكد أن هناك اعترافًا كاملًا من الشعب الفلسطيني بموقف مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، قائلًا إن «مصر حتى اللحظة لم تخذل ولن تخذل الشعب الفلسطيني في توقعاته».

واستطرد: «الشعب الفلسطيني مقتنع أن مصر يمكن الاعتماد عليها كركيزة أساسية وإسناد حقيقي في العمل والتحرك الفلسطيني على المستوى الدبلوماسي والسياسي والقانوني؛ لدعم الشعب الفلسطيني في تطلعاته لتحقيق حريته وإنشاء دولته المستقلة».