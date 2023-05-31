قيادي فلسطيني: رد فعل الجبهة الشعبية على الغارة الإسرائيلية لن يكون عشوائيا

أعلن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا، اليوم الأربعاء، أن رد فعل الجبهة على الغارة الجوية الإسرائيلية على موقع لها في منطقة قوسايا شرق لبنان، لن يكون عشوائيا، نافياً أن يكون الانفجار ناجما عن صاروخ فلسطيني.

وقال رجا، في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية، نشرته اليوم: "نحن لا نقوم بأي رد فعل عشوائي يؤدي بلبنان إلى أي انزلاقات ومن شأنها أن تعطي فرصا للعدو أو المتصديدين في الماء العكر".

ونفى أن يكون الانفجار ناتجا عن انفجار صاروخ فلسطيني.

وأضاف أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة موجودة في منطقة قوسايا منذ 40 عاما، وقد تمكن العدو الإسرائيلي فجر اليوم من تحقيق إنجاز، ونال من بعض الكوادر العسكرية وهناك 10 جرحى.

وتابع: "يقوم العدو بضربات انتقائية ولكن حساباته اليوم تختلف ويريد التخلص من ردود الفعل القاسية عبر نفيه القيام بغارة جوية على موقع الجبهة الشعبية في قوسايا".

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، أعلنت في بيان اليوم، مقتل خمسة أشخاص في موقع لها في منطقة قوسايا شرق لبنان؛ جراء غارة جوية إسرائيلية على الموقع.

ونفت إسرائيل القيام بشن أي هجوم على لبنان.