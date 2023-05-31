محكمة المساءلة في إسلام آباد تمنح عمران خان إفراجا بكفالة في قضية القادر ترست

منحت محكمة المساءلة في إسلام آباد عمران خان، رئيس حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، إفراجا بكفالة اليوم الأربعاء، في قضية مؤسسة "القادر ترست"، حتى 19 من يونيو المقبل؛ بسبب سندات ضمان تبلغ قيمتها 500 ألف روبية.



وأفادت صحيفة "دون" الإخبارية الباكستانية، بأن خان وصل إلى المجمع القضائي الفيدرالي، بعد وقت قصير من توجيه محكمة إسلام آباد العليا طلبا إليه بالتوجه إلى محكمة المساءلة ذات الصلة في غضون ثلاثة أيام عمل.

ويشار إلى أن قضية مؤسسة "القادر ترست" تتضمن مزاعم بأن خان وزوجته، بشرى بيبي، حصلا على مليارات الروبيات وأراضي باهظة الثمن من شركة عقارات؛ لإضفاء الشرعية على مبلغ 50 مليار روبية تم تحديدها وإعادتها إلى البلاد من جانب المملكة المتحدة أثناء الفترة السابقة للحكومة تحت قيادة حزب "حركة الإنصاف الباكستانية".

وكانت محكمة باكستانية، قررت يوم الثلاثاء الماضي، الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق، حتى الشهر المقبل، في ظل ما يواجهه من معارك قانونية شرسة.

وقال أحمد جانجوا، وهو متحدث باسم حزب خان، إن محكمة مكافحة الإرهاب، منحت خان الحماية من الاعتقال حتى الثامن من يونيو المقبل.

وكان قد تم الافراج عن الزعيم السابق بكفالة في 8 قضايا تتضمن تهما بالإرهاب؛ لتحريض أنصاره على القيام بأعمال عنف بالمجمع القضائي الفيدرالي في الماضي.

ويواجه خان عددا كبيرا من القضايا، في اتهامات تتراوح بين الفساد والإرهاب.