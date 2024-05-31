ألمانيا: المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه بايدن لوقف إطلاق النار في غزة يعطي بصيص أمل

قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إن المقترح الإسرائيلي الذي شرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن يعطي بصيص أمل ويمكن أن يؤدي إلى طريق للخروج من مأزق الحرب في غزة، وفقا لما أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، اليوم الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال بايدن في خطاب متلفز أدلى به من البيت الأبيض، إن إسرائيل قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع من ثلاث مراحل. وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة من 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار. وحول دور الوسيطين مصر وقطر، قال بايدن " مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إٍسرائيل". وقال بايدن إن استمرار هذا النزاع سيستنزف قدرات إسرائيل ويزيد في عزلتها.

كما شدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار سيخلق مستقبل مختلف للشعب الفلسطيني قائم على تحديد المصير والاستقرار، على حد قوله.

وأشار إلى أن المفاوضين الأمريكيين ركزوا خلال الأيام الماضية على وقف لإطلاق النار في غزة يفضي لنهاية الحرب والإفراج عن المحتجزين بغزة ومستقبل أفضل للقطاع دون حركة حماس.

وتابع بايدن أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وإذا أخفقت حماس في الالتزام فتستأنف إسرائيل دفاعها عن نفسها"، على حد تعبيره.