شولتس يحضر فعاليات الاحتفال بالذكرى 80 ليوم النصر في نورماندي

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أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم حضور احتفال يوم الخميس المقبل بإنزال قوات الحلفاء في فرنسا التي احتلتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية

وقال بوشنر، إن شولتس سينضم إلى الفعالية على شاطئ أوماها في نورماندي في شمال فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وهبط جنود الحلفاء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وبولندا وفرنسا على شواطئ نورماندي في 6 يونيو 1944، رغم المقاومة الشرسة من القوات الألمانية النازية.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا إلى فرنسا للاحتفال بالذكرى الـ80 ليوم النصر.

ولم يدع ماكرون أي ممثلين عن الحكومة الروسية لحضور الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم النصر بسبب الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا.