 علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علي لاريجاني يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في إيران

وكالات
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 10:18 ص

قدّم علي لاريجاني الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في يوليو المقبل، حسبما نقل تلفزيون "العالم" الإيراني، اليوم الجمعة.

وعرض التلفزيون مقطع فيديو أظهر لاريجاني البالغ من العمر 66 عاما أثناء مغادرته ما بدا كأنه مكتب حكومي.
وأعلنت إيران إجراء انتخابات رئاسية لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الرئيس الذي تحطمت طائرته، شمالي البلاد، في وقت سابق هذا الشهر.

وإلى جانب لاريجاني، ترشح أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة.

ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضوا.

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