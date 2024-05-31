الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الأحمر: استمرارا لنصرة فلسطين

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في بيان اليوم الجمعة استهداف القوات المسلحة اليمنية التابعة لها، خلال عملية عسكرية مشتركة للقوة الصاروخية والبحرية حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والباليستية.

وقالت الجماعة في البيان أن هذه العملية تأتي رداً على جرائم العدوان الأمريكي البريطاني واستهدافه الأعيان المدنية، واستمراراً لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الجماعة في البيان المنشور بوكالة سبأ (التابعة للحوثيين) أن إصابة حاملة الطائرات الأمريكية كانت دقيقة ومباشرة.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) لن تتردد في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.

ولفت إلى أن هذه العملية جاءت ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على الأعيان المدنية في عدد من المحافظات مساء الخميس، الذي أدى إلى سقوط 58 "شهيدا" وجريحا من المدنيين والعسكريين.