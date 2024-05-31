باسل الخطيب يتسلم تكريم دريد لحام في افتتاح مهرجان الفيلم العربي في روتردام

افتُتحت أمس فعاليات الدورة 24 لمهرجان الفيلم العربي في قاعة السينما "لانترين فنستر" في روتردام بعرض بصري وموسيقى للمخرجة ليلى البياتي، قدمت خلاله لمحة عن فيلم"من عبدول إلى ليلى"، الذي يستكشف موضوعات الهوية والازدواجية الثقافية من خلال عائلة عراقية في فرنسا، حيث تتداخل الموسيقى والصور الجميلة مع القصص الشخصية.

يتناول الفيلم قضايا المنفى والحرب والاندماج بعمق، وتعكس رحلة ليلى عبر فرنسا والقاهرة وبرلين بحثها عن الجذور والفهم، ما ينتج تعبيرا سينمائيا عن تجارب شخصية وجماعية.

وألقى روش عبد الفتاح، كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية المهرجان الذي يحتفل بمرور ربع قرن على تأسيسه، والذي يسعى ليكون جسرا بين الثقافتين، من خلال تقديم صورة صادقة عن العالم العربي، مشيرا إلى أن السينما هي أداة لتعميق الفهم بين الشعوب.

كما تحدثت الفنانة الشيماء طيب خلال عرض الفيلم الافتتاحي "هجان" للمخرج أبو بكر شوقي، مؤكدةً أهمية السينما في السعودية، خاصةً بالنسبة للجيل الشاب، ومشيرةً إلى الدور الكبير الذي تلعبه السينما في نقل القصص والثقافات.

وخلال الافتتاح، تم تكريم الفنان السوري دريد لحام، وتسلمه نيابة عنه المخرج باسل الخطيب، حيث تعذر حضور الفنان دريد لحام لأسباب وظروف شخصية، لكنه ألقى كلمة عبر الفيديو شكر فيها المهرجان على دوره في نشر الثقافة الفنية في المهجر، كما أعلن المهرجان عن تأجل تكريم الفنان أحمد حلمي ليكون في حفل الختام الأحد المقبل.