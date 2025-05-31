أشعل المدرب لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الحماس، قبل مواجهة إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025.

ويستعد إنريكي، لقيادة باريس سان جيرمان، أمام إنتر ميلان، في المواجهة القوية والحاسمة، التي تجمع الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها مساء غد السبت الموافق 31 مايو الجاري، على ملعب «أليانز آرينا».

وقال إنريكي في تصريحات نشرتها شبكة «rmcsport» الفرنسية: «هذا ليس النهائي الأول الذي يخوضه باريس، نحن معتادون على ذلك، والتحفيز لدينا دائمًا».

تصريحات إنريكي قبل مباراة باريس سان جيرمان وإنتر في نهائي دوري الأبطال

وأضاف: «أمتلك فريقًا رائعًا، به لاعبين مميزين، كنت معهم دائمًا مثل ما كنت في أول يوم، لم أغير أسلوبي نهائيًا، وأسعى دائمًا إلى تطويرهم فرديًا وجماعيًا».

وتابع: «إنتر فريق صعب، وجميعنا نعرف جيدًا الكرة الإيطالية، تكون متكاملة دائمًا، ولكن من الممكن أن يكون في ضغط أكبر منا خاصة بعد خسارته للقب الدوري».

وواصل: «الخبرة مهمة في بعض الأمور، ولكن النهائيات لها حسابات مختلفة، إنتر يمتلك دفاع وهجوم قوي، يمكن خطفه هدفًا في أي دقيقة، ولكن أنا هنا لصناعة التاريخ في باريس».

وأتم: «عثمان ديمبلي، من أفضل اللاعبين في العالم، وأنا سعيد هنا، وأشعر أنني محظوظًا، وسنبذل قصارى جهدنا، من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير».