سقوط أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للأتربة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، طقسًا متقلبًا وسيّئًا، حيث تضاء السماء بالبرق والرعد، مع تساقط أمطار خفيفة، يصاحبها نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 درجة مئوية للعظمى و19 درجة مئوية للصغرى، ليسود طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا على السواحل الشمالية، ويتراوح ارتفاع موج البحر المتوسط بين 1 إلى 1.5 متر، يوصف بخفيف إلى معتدل.

فيما تهب الرياح غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تقدر بـ 30 كيلومترًا في الساعة، وذلك حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.