يونس: السفير البريطانى اعتذر عن وقف رحلات الخطوط البريطانية بدون سابق إنذار

ضخت وزراة الطيران نحو مليار جنيه فى عمليات تطوير مطار الغردقة على مدى السنوات الماضية، بحسب اللواء طيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وقال النشار على هامش أفتتاح مبنى 2 بمطار الغردقة، إن عمليات التطوير تضمنت تحديث منظومة مراقبة بداخل المبنى 2 بالكاميرات الحديثة، حيث تم تركيب 414 كاميرة داخلية و54 خارجية لتشديد عمليات التأمين بداخل المبنى.



وذكر أن إجمالى الكاميرات التى تعمل بداخل مطار الغردقة 1011 كاميرا، تعمل على تأمين صالات السفر الوصول، من خلال تسجيل الاحداث بداخل مطار الغردقة لمدة 3 شهور، كما تم تركيب أجهزة للكشف على المتفجرات عند بوابات السفر والوصول بهدف اكتشاف أى مخاطر أمنية قد يتعرض لها المطار، وأيضا تم تركيب أنظمة حديثة للأطفاء بداخل مطار الغردقة بهدف السيطرة على أى مخاطر للحريق تتعرض له، كذلك تنفيذ أحدث أنظمة الإنارة بداخل مطار الغردقة سواء بداخل الممرات وصالات السفر والوصول، إضافة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة بهدف توفير أحتياجات مطار الغردقة مما يساهم فى تقديم افضل الخدمات للقادمين.



وأشار وزير الطيران، الفريق يونس المصرى على هامش إفتتاح المطار، إلى أن تطوير مطار الغردقة ساهم فى تعزيز تدفق الوفود السياحية، مضيفا أنها أرتفعت بنحو 35 % بداخل مدينة الغردقة خلال العام الحالى مقارنه بالعام الماضى، موضحا أن مطار الغردقة، بعد تطويره، أصبح قادرا على استقبال نحو 6 ملايين راكب سنويا.



ولفت إلى أن وزارته لم تعترض على وقف الخطوط البريطانية، ولكن على الأسلوب التى قامت به من خلال الوقف بدون سابق إنذار، مما دعاه إلى الاعتراض عليه عند لقاء السفير البريطانى بعد وقف رحلات الخطوط.



وقال إن السفير البريطانى، اعتذر عما حدث من الخطوط البريطانيه بسبب الوقف بدون سابق إنذار، لكنه أوضح أن الخطوط البريطانية لديها الحرية فى وقف الرحلات بدون الرجوع إلى الدولة البريطانية مما يعفى الدولة مما حدث.