لافروف وروبيو يبحثان نتائج مفاوضات إسطنبول وتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة نتائج المفاوضات مع أوكرانيا التي جرت في إسطنبول.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المحادثة تمت بمبادرة من الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن روبيو رحّب بأنباء صفقة تبادل أسرى كبرى بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك باتفاق الطرفين على عرض وجهات نظرهما بشأن الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد لافروف على الدور البناء الذي لعبته الولايات المتحدة في التمهيد لعقد المباحثات في إسطنبول، مضيفا، بحسب البيان، أن "موسكو تجدد استعدادها لمواصلة العمل مع الزملاء الأمريكيين في هذا السياق".

وكان المفاوضون الروس والأوكرانيون قد التقوا في مدينة إسطنبول التركية أمس الجمعة، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لبحث سبل إنهاء الحرب التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأسفرت المحادثات، التي استمرت حوالي 90 دقيقة، عن تبادل ألف أسير من كل جانب. ومن المقرر أن تتركز الاجتماعات القادمة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام نهائي، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لتلك الاجتماعات بعد.