تسجيل أكثر من 150 وفدا لحضور تنصيب البابا ليو الرابع عشر

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قال الكرسي الرسولي، اليوم السبت، إنه تم تسجيل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، إلى جانب ما يربو على 150 وفدا من شتى أرجاء العالم.

ومن المقرر أن يحضر القداس أيضا في ساحة القديس بطرس غدا الأحد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الورزاء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

ومن المقرر أن يقود وفد الولايات المتحدة نائب الرئيس جيه دي فانس، كما يعتزم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحضور أيضا.

ومن المقرر أن يجلس ممثلو إيطاليا وبيرو والولايات المتحدة في مقاعد الصف الأمامي في صالة كبار الشخصيات، حيث يحمل ليو الجنسيتين البيروفية والأمريكية.

ومن المحتمل أيضا أن تضم المناسبة لقاءات مختلفة لضيوف من مختلف الدول. وبحسب وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين يتم عمل محاولات لتنظيم لقاء ثنائي بين البابا وفانس.