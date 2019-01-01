 رئيس باراجواي يعين دبلوماسيا مخضرما وزيرا للخارجية - بوابة الشروق
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رئيس باراجواي يعين دبلوماسيا مخضرما وزيرا للخارجية

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 3:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 3:59 م

اختار رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتز، الدبلوماسي المخضرم أنطونيو ريفاس لمنصب وزير الخارجية، وسط أزمة سياسية ناجمة عن اتفاق مثير للجدل بشأن الطاقة أبرمته حكومته مع البرازيل، وفقا لبيان نشر على موقع الرئاسة على الإنترنت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ريفاس، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ مايو الماضي، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت الشرقي (12:30 بتوقيت جرينتش).

وعمل ريفاس في وزارة الخارجية منذ عام 1989، وتولى مناصب في الأمم المتحدة، وفقا لنسخة من سيرته الذاتية نشرت على موقع الوزارة.

وكان عبده بينيتز قد قبل استقالة وزير الخارجية لويس البرتو كاستيليوني إلى جانب ثلاثة آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في اتفاق مثير للجدل من شأنه أن يجبر باراجواي على شراء كهرباء بتكلفة أعلى من محطة إيتايبو الكهرومائية التي تشترك فيها مع البرازيل.


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