مقتل 22 من طالبان وإصابة 14 في غارات جوية جنوب شرق أفغانستان

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قُتل 22 مسلحا من حركة طالبان وأُصيب 14 آخرون في غارات جوية منفصلة نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق الرعد 203 -في بيان- أن سلاح الجو الأفغاني نفذ الغارات الجوية في منطقتي "سدوزئی" وطريق "آب باند" السريع.

وقال البيان إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 18 مسلحا من طالبان وإصابة 5 آخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر فيلق الرعد 203 أن الغارات الجوية دمرت خمس درجات بخارية خاصة بالمسلحين.

وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الأمريكية غارة جوية في بلدتي "بالا" و"بايين" بمنطقة خوجياني، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل وإصابة 9 آخرين.