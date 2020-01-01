بريطانيا تسجل 846 إصابة بكورونا في أكبر زيادة يومية منذ 28 يونيو

أشخاص يقفون في طابور انتظارا للخضوع لفحص للكشف عن فيروس كورونا في ستون ببريطانيا. تصوير: كارل ريسيني - رويترز.

أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا تسجيل 846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس وذلك في أعلى حصيلة يومية خلال أكثر من شهر.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع الحكومة على الانترنت أن تلك أكبر حصيلة إصابات يومية بالبلاد منذ أن سجلت يوم 28 يونيو حزيران 901 حالة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في وقت سابق يوم الخميس إن السلطات البريطانية قلقة من حدوث موجة تفش ثانية للفيروس في أوروبا، وإن الحكومة لن تتردد في التحرك لإعادة فرض المزيد من إجراءات الحجر الصحي ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.