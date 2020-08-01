خبراء ألمان يستعدون لإجراءأعمال الصيانة بمحطة كركوك العراقية لإنتاج الكهرباء

صرح مسؤول عراقي بارز اليوم الجمعة أن خبراء من شركة سيمنس الألمانية وصلوا اليوم الجمعة إلى محافظة كركوك لإجراء أعمال الصيانة لمحطة كركوك الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 290 ميجاوات.

وقال راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك في بيان صحفي: "إن العاملين في محطة كهرباء كركوك الغازية باشروا بتهيئة موقع الوحدة التوليدية في محطة كركوك الغازية؛ لغرض الصيانة بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية بعد وصول خبراء الشركة الألمانية إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل يوم غد".

ويعيش العراق هذه الأيام وضعا قاسيا جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة مما أجبر آلاف من العراقيين إلى الخروج بمظاهرات مناطقية للاحتجاج على عدم توفر الطاقة الكهربائية، رغم إنفاق أكثر من 62 مليار دولار لتطوير هذا القطاع منذ عام 2003 ولغاية الآن.