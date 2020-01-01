شركة تيسنكروب المضطربة تبيع قطاع المصاعد

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قالت شركة الصلب الهندسية الألمانية "تيسنكروب"، اليوم الجمعة، إنها أتمت بيع قطاع المصاعد المربح لمجموعة (كونسورتيوم ) من المستثمرين.

وتلقت تيسنكروب سعر شراء قدره 2ر17 مليار يورو (37ر20 مليار دولار) لفرعها الأكثر ربحية.

وقالت المجموعة التي تضررت بشدة إنها ستستخدم العائدات لخفض الديون وتأمين التزامات المعاشات التقاعدية والاستثمار في إعادة هيكلة الشركة.

وأضافت الرئيسة التنفيذية مارتينا ميرز في بيان: "أن الانفصال عن أعمال المصاعد التي تضم أكثر من 50 ألف موظف كان قرارا صعبا، لم يكن سهلا على أي شخص".

وأوضحت أن الخطوة كانت "ضرورية" لتأمين مصالح المجموعة بأكملها.

وبلغ إجمالي الخسائر للنصف الأول من العام 3ر1 مليار يورو.