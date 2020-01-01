ألمانيا تواصل عمليات مشروع «نورد ستريم 2» رغم العقوبات الأمريكية

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تستمر عمليات إقامة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق، على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية على الشركات المشاركة في المشروع.

وقال متحدث باسم المجموعة، اليوم الخميس، إن محطة التحميل في بلدة لوبمين بشمال ألمانيا قد تم استكمالها.

وأضاف المتحدث أن عمليات بناء محطة التحميل في روسيا ما زالت جارية.

وسيسهل خط الأنابيب نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

ولا تستهدف العقوبات الأمريكية سوى الأنابيب التي تقع على عمق 100 متر، ولا تزال هناك فجوة حاليا بطول 150 كيلو مترا لخط الأنابيب، الذي سيمتد بطول 2460 كيلومترا عند اكتمال بنائه.

وتريد الولايات المتحدة منع ألمانيا من أن تصبح معتمدة على الطاقة الروسية، وتقول إن خط الأنابيب يعزز نفوذ موسكو في الدول الأوروبية.