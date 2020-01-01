ناشد الدكتور عماد عفيفي استشاري التغذية العلاجية، المواطنين، بتوخي الحذر أثناء تناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.



وقال "عفيفي" في مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، تقديم الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، إن تناول اللحوم بإفراط يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، معقبًا: الناس تأكل كأنهم لم يتناولوا اللحوم لمدة سنة.



وحذر استشاري التغذية العلاجية من خطورة اللحوم على مرضى الكبد والكلى، منوهًا عن عدم تناول المشروبات الغازية وأيضًا النوم مباشرة بعد الانتهاء من الغذاء، لما يتسبب ذلك في آلام القولون والانتفاخ.



وذكر أنه صحيًا يجب تناول اللحوم بعد 6 ساعات من عملية الذبح، لتجنب ارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى عدم وجود أي عقبات من تناول كبد الأضحية شرط السلامة الطبية.