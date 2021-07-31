قال محمود سعيد الدبس، والد الطفلة بيان التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها، إنه أطلق مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج ابنته التي تعاني من مرض جلدي نادر، لافتًا إلى قبول المناشدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أنه تلقى خبر استجابة الرئيس السيسي لحالة ابنته بشكل مباشر من أحد الأشخاص الذي جاء إلى منزلهم، موضحًا أن الرئيس تكفل بعلاج «بيان» داخل مصر بالكامل.

وسأل الله أن يجازي الرئيس السيسي خير الجزاء، معلقًا على الاستجابة لعلاج ابنته: «شعب مصر عظيم برئيسه وقيادته، هو شعب جدع ونشهد له بكل الحب والاحترام والتقدير».

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أب فلسطيني طالب بعلاج طفلته التي تُعاني من مرض جلدي خطير في مصر، وأمر بسرعة سفر الطفلة بيان إلى القاهرة وعلاجها، حيث من المقرر أن تغادر الطفلة قطاع غزة إلى القاهرة، غدا الأحد، عبر معبر رفح البري.